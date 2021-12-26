Будет ли у них «долго и счастливо»: вышел тизер четвертого фильма «После»

25 декабря компания-прокатчик «Вольга» опубликовала тизер четвертого фильма мелодраматической франшизы «После» с подзаголовком «Долго и счастливо».

«Любовь Тессы и Хардина — неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть — все сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя», — говорится в описании фильма.

Тизер сообщает, что дата выхода картины в России намечена на 25 августа 2022 года.

Напомним, речь идет о многосерийной экранизации романов Анны Тодд, которая в свою очередь вдохновилась книгой «Пятьдесят оттенков серого». Ее герои не являются миллионерами, они – обычные студенты. Но у юноши также есть темное прошлое, а девушка всеми силами пытается построиться с ним любовь на фоне захлестывающей обоих страсти.

больше по теме Кинофраншиза «После» пополнится еще двумя фильмами Это будут приквел о юном Хардине и продолжение про детей главных героев.

Главные роли сыграли молодые актеры Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд. Добавим, что во франшизе запланирован и пятый фильм, который должен выйти в 2024 году.

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