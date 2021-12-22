Петр Федоров и Оксана Акиньшина сыграли в фильме про новогоднее волшебство

Трогательная картина под названием «Тайна» выйдет в кино в январе 2022 года.

22 декабря компания-прокатчик «Белые ночи» опубликовала трейлер новогоднего фильма «Тайна». Это добрая и трогательная история про настоящее волшебство.

В картине снялись Петр Федоров, Диана Енакаева, Оксана Акиньшина, Диана Пожарская, Полина Симачева, Роман Мадянов и другие российские актеры.

По сюжету на цирковом представлении перед Новым годом знакомятся две девочки. У одной богатый и заботливый папа, другая растет в детдоме, но обе скучают без своих мам. Юные героини решают объединиться и сбежать, чтобы найти пропавших родителей. Через множество приключений их ведут подсказки, оставленные мамой-писательницей.

Федоров сыграл отца-бизнесмена, а Акиньшина — его деловую партнершу, которая хочет прибрать к рукам перспективного вдовца. Но если девочки добьются своего, расчетливая бизнесвумен останется ни с чем.

Фильм стартует в кинотеатрах с 13 января 2022 года. Кинопрокатная компания «Белые ночи» входит в ГПМ КИТ в составе медиахолдинга «Газпром-медиа».

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