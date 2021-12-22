Весной 2022-го в кинотеатрах выйдет аниме про девочку, ставшую звездой в Сети

21 декабря компания-прокатчик Exponenta Film опубликовала русский трейлер японского полнометражного аниме «Красавица и дракон», которое выйдет в кинотеатрах весной 2022 года.

Если вы подумали, что это японская вариация «Красавицы и чудовища», то спешим заверить, что сюжет новой картины гораздо глубже и, несмотря на всю сказочность, является очень актуальным для современного общества.

Как это часто бывает в аниме, главная героиня — обычная стеснительная старшеклассница. Но в социальной сети будущего, где люди живут, скрываясь за красочными аватарами, она является известным поп-идолом и талантливой певицей.

Однажды в цифровой реальности появляется жуткий дракон, который идет на все, чтобы защитить поющую красавицу. Вызванный им конфликт выходит за пределы Сети, и теперь героине предстоит стать смелой, чтобы защитить своего самого главного поклонника.

Кстати, в русском дубляже певицу озвучила звезда TikTok Карина Karrambaby.

Добавим, что «Красавица и дракон» — это новая работа японского режиссера Мамору Хосоды, подарившего зрителям трогательные аниме «Девочка, покорившая время», «Летние войны», «Волчьи дети Амэ и Юки» и «Мирай из будущего».

Дата выхода в российском прокате — 14 апреля 2022 года.

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