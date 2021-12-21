Есть еще порох в пороховницах: к Новому году выйдет фильм «Старые шишки»

Комедия о пенсионерах, которые еще могут тряхнуть стариной, да так, что мало не покажется.

31 декабря в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выйдет жизнеутверждающая комедия «Старые шишки». В главных ролях: Алексей Гуськов, Ирина Алферова и Василий Кортуков. Сценаристом и продюсером фильма выступил Сергей Светлаков.

Сюжет развернется в доме престарелых, где каждый день похож на предыдущий. Но вот трое пенсионеров решили «тряхнуть стариной» и «замутили бизнес», который превратил их унылую жизнь в курорт. Вот только старая гвардия перестаралась и перешла дорогу бандитам. Но и это не повод умирать от горя.

«Старые шишки» — фильм о том, что жизнь никогда не останавливается и из любой ситуации есть выход, — говорит Сергей Светлаков. — Понятно, что без социального российского подтекста не обошлось, но все-таки в первую очередь мы сняли развлекательное кино». «Получилась светлая радостная комедия: о желании чувствовать радость от каждого дня, о встречах в самый неожиданный момент, о новых друзьях, которые могут появиться. У героев столько энергии, что она через край бьет!» — добавил актер Алексей Гуськов.

Он также отметил, что новый фильм получился в духе комедий Рязанова и Гайдая, но с использованием современных средств кинематографа.

Добавим, что в «Старых шишках» также снялись Валентина Мазунина, Елена Валюшкина и Николай Козак.

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