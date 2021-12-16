Создатели фильма «King’s Man: Начало» выпустили ролик с Распутиным, танцующим под Boney M

В картине будет много исторической России, показанной через призму голливудских кинокомиксов.

13 января 2022 года (в Америке – 22 декабря 2021-го) в кинотеатрах выйдет ранее неоднократно перенесенный фильм «King’s Man: Начало» — приквел кинокомикса «Kingsman: Секретная служба».

В картине будут блистать Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Аарон Тейлор-Джонсон и молодой британский актер Харрис Дикинсон. Но даже создатели этого нового блокбастера понимают, что самой яркой звездой на экране станет персонаж Григория Распутина, сыгранный Рисом Ивансом.

Напомним, фильм расскажет о становлении секретной службы английских шпионов на фоне Первой мировой войны, и часть событий пройдет в царской России, которую вот-вот поглотит пламя революции. Распутин выступает одним из злодеев, членом тайного ордена, который доставит главным героям немало проблем. В картине он представлен хитрым, харизматичным и эпатажным интриганом, мастером фехтования, дамским угодником и, вдобавок, ловким танцором.

Как говорится, фильм хорош ровно настолько, насколько хорош его злодей. И создатели «King’s Man: Начало» потрудились, чтобы их Распутин был настоящей звездой. На днях студия 20th Century опубликовала ролик, посвященный только этому персонажу, в котором на фоне играет знаменитая песня Boney M — Rasputin.

Приятно, что Голливуд уделил столько внимания российской истории. Правда, скорее всего, она будет так же комично искажена, как и в сериале «Великая» от Hulu.

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