Андрей Бурковский озвучил волка-карманника в новом мультфильме

Новый анимационный боевик «Плохие парни» — это «Зверополис» и «Одиннадцать друзей Оушена» в одном флаконе.

14 декабря компания-прокатчик Universal Pictures опубликовала русский трейлер нового мультфильма от студии Dream Works «Плохие парни».

Эта история отчасти созвучна с анимационным фильмом «Зверополис». Как можно быть хорошим, когда весь мир считает тебя злодеем.

Герои нового блокбастера — Волк, Змей, Акула, Пиранья и Тарантул. Они уже свыклись с тем, что их везде и всегда считают опасными и коварными. Вот и ведут преступную жизнь, совершая одно ограбление за другим.

Но однажды Волку приходит идея поменять имидж своей команде и стать «хорошими ребятами». Но совершить парочку добрых поступков для этого явно будет недостаточно.

В русском дубляже Волка озвучил Андрей Бурковский, а его напарника Змея — Михаил Башкатов.

Анимационный боевик стартует в российских кинотеатрах с 24 марта 2022 года.

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