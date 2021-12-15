Андрей Бурковский озвучил волка-карманника в новом мультфильме

14 декабря компания-прокатчик Universal Pictures опубликовала русский трейлер нового мультфильма от студии Dream Works «Плохие парни».
Эта история отчасти созвучна с анимационным фильмом «Зверополис». Как можно быть хорошим, когда весь мир считает тебя злодеем.
Герои нового блокбастера — Волк, Змей, Акула, Пиранья и Тарантул. Они уже свыклись с тем, что их везде и всегда считают опасными и коварными. Вот и ведут преступную жизнь, совершая одно ограбление за другим.
Но однажды Волку приходит идея поменять имидж своей команде и стать «хорошими ребятами». Но совершить парочку добрых поступков для этого явно будет недостаточно.
В русском дубляже Волка озвучил Андрей Бурковский, а его напарника Змея — Михаил Башкатов.
Анимационный боевик стартует в российских кинотеатрах с 24 марта 2022 года.
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