Без Джонни Деппа: вышел трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

13 декабря компания Warner Bros. опубликовала русский трейлер третьей части франшизы «Фантастические твари» с подзаголовком «Тайны Дамблдора».

Герои Эдди Редмэйна и Дэна Фоглера вернутся на экран, но будущий директор Хогвартса запустит их в самую гущу борьбы со злом, которая развернется на фоне начала Второй мировой войны.

Зрители увидят больше Джуда Лоу в роли молодого Дамблдора. А вот его главного противника Геллерта Грин-де-Вальда в этот раз сыграл не Джонни Депп, а Мадс Миккельсен, который очень органично смотрится в образе злодея. Также создатели картины обещали показать молодых Хагрида и Тома Реддла — будущего Волан-де-Морта.

Фильм выйдет в российских кинотеатрах 7 апреля 2022 года.

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