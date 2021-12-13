Такого Николая Наумова вы еще не видели: вышел трейлер комедии «Яйцо Фаберже»

13 декабря компания Central Partnership опубликовала трейлер предстоящей криминальной комедии «Яйцо Фаберже». В главной роли — Николай Наумов, который здесь совсем не похож на Коляна из «Реальных пацанов».

По сюжету два внезапно встретившихся друга детства решают разбогатеть, украв из провинциального музея яйцо Фаберже. Они готовят многоходовое «ограбление века» местного масштаба. Кроме всесторонней некомпетентности, гениальному плану мешает еще один важный момент — один из подельников влюбился в жену второго.

В ролях: Юрий Стоянов, Ольга Виниченко, Максим Лагашкин, Илья Борисов, Александр Мехряков и Полина Шустарева.

«Яйцо Фаберже» выйдет в прокат 10 февраля 2022 года.

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