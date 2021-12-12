Зимой 2022-го в кино выйдет новая комедия от создателей фильмов об Астериксе

12 декабря компания Exponenta Film опубликовала русский трейлер комедийного рыцарского фильма «Камелот: Возвращение короля» (не путать с «Властелином колец»), который выйдет в кинотеатрах после Нового года.

Это новый релиз от создателей веселых фильмов «Астерикс: Земля богов» и «Астерикс и тайное зелье». По сюжету, пока король Артур гостевал в Риме, его рыцарь сэр Ланселот захватил власть в Англии. Верные бывшему правителю подданные ушли в подполье и молятся, чтобы король поскорее вернулся. И вот долгожданным камбэк свершился, но сможет король теперь король забрать себе трон?

В картине снялись Кристиан Клавье, Ален Шаба, Лионель Астье и другие французские актеры. На самом деле это первый из трех полнометражных фильмов, которые продолжают французский сериал «Камелот», рассказывающий альтернативную версию легенды о короле Артуре. Будет ли лента интересна тем, кто не знаком с сериалом, — большой вопрос.

Российская премьера состоится 20 января 2022 года.

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