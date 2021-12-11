«Тайны Дамблдора»: вышел юбилейный тизер третьей части «Фантастических тварей»

10 декабря компания Warner Bros. Выпустила русский тизер третьего фильма «Фантастические твари» с подзаголовком «Тайны Дамблдора».

Ролик сообщает, что полноценный трейлер выйдет 13-го числа. Также, кроме первых кадров триквела, он уделил большое внимание 20-летию франшизы о Гарри Потере, показав отрывки с фанатских мероприятий и театральный постановок по вселенной Wizarding World.

Напомним, фильма «Фантастические твари и где они обитают» вышел в 2016 году и стал приквелом фильмов о Гарри Поттере. События в нем происходят в начале 20-го века в Америке. Главным героем стал эксперт по магическим зверям Ньют Саламандер, сыгранный Эдди Редмэйном, — будущий автор учебника по зоологии, по которому затем будут учиться воспитанники Хогвартса.

В 2018-ом вышло продолжение под названием «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», которое наметило конфликт между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом (сыграл Джонни Депп) и молодым Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу). В 2020-м из-за обвинений в избиении бывшей жены, Деппа отстранили от главной злодейской роли, его заменил актер Мадс Миккельсен.

Тизер показал, что в третьей части Дамблдор даст Саламандеру некое опасное и секретное задание. Сюжет развернется на фоне событий Второй мировой войны. Премьера фильма намечена на апрель 2022 года.

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