Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи и Джейсона Стейтема «Операция «Фортуна»

Триллер выйдет в кино после Нового года в 2022-м.

9 декабря компания STXfilms опубликовала первый трейлер фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Как уже сообщала Teleprogramma.pro, это шпионский триллер Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Ранее он носил другое название.

В картине также снялись Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант. По сюжету, крутой супершпион (угадайтею. кто его играет) должен выследить и остановить продажу новой смертоносной оружейной технологии, которой владеет эксцентричный миллиардер. Для этой операции главному герою придется объединиться с лучшими оперативниками мира, а еще им понадобится помощь крупной голливудской звезды, далекой от боевых операций.

Премьера фильма в России намечена на 20 января 2022 года.

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Напомним, Гай Ричи — мастер криминальных комедий. Ранее он выпустил такие кинохиты, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-рольщик», «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим, «Агенты А.Н.К.Л.» и «Джентльмены». Режиссер часто работает с Джейсоном Стейтемом.

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