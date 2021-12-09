«По-другому себя ведет»: Николай Наумов примерил новый образ в комедии «Яйцо Фаберже»

В феврале 2022 года в мировой прокат выйдет российская комедия «Яйцо Фаберже», в которой снялись Николай Наумов, Максим Лагашкин, Ольга Виниченко и Юрий Стоянов.

Это фильм про большую любовь и большое ограбление. По сюжету, двое друзей детства встречаются через много лет и узнают, что оба ничего не добились в жизни. Но ситуацию можно исправить, если им удастся стащить подлинное яйцо Фаберже из местного музея. И на самом деле у закоренелых неудачников неплохие шансы. Вот только один вдруг понимает, что влюбился в жену второго…

«Мой персонаж здесь имеет абсолютно другую психологическую начинку, нежели в «Реальных пацанах», — говорит Николай Наумов. — Этот герой по-другому мыслит, по-другому себя ведет. Однажды он уже обжегся о несбывшуюся мечту и вернулся из столицы в свой маленький город. От этого он становится чуть более циничным. Но в глубине души герой верит, что его мечта рано или поздно сбудется».

«Мы попробовали в смешную и абсолютно отвязную оболочку поместить одну простую мысль. Не важно, что вокруг, главное, что внутри. Яйцо Фаберже в провинциальном краеведческом музее — это такой образ драгоценной цели, к которой можно и нужно стремиться, и тогда в финале героя ждет, может быть, непредвиденный, но заслуженный хэппи-энд», — добавляет креативный продюсер проекта Максим Паршин.

Режиссером комедии выступил Илья Фарфель, ранее снявший сериалы «Короче» и «Война семей». Фильм выйдет в прокат 10 февраля 2022 года.

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