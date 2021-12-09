Настало время править: в новом мультфильме «Три богатыря» на троне окажется конь

К Новому году в кино появится очередной выпуск богатырской франшизы.

8 декабря компания Sony Pictures опубликовала трейлер очередного мультфильма из серии «Три богатыря», уже 11-го по счету.

Собственно, удалые богатыри давно остались на вторых ролях в этой франшизе. На первый план вышли киевский князь Владимир и говорящий конь Юлий, как главные производители юмора и казусов.

Новый мультфильм называется «Три богатыря и конь на троне». По сюжету князь и его копытный советник меняются телами. Таким образом во главе государства становится болтливый и пышущий идеями Юлий, желающий все перестроить под свой вкус, а Владимир в лошадином облике ищет возможность расколдоваться. Отчасти напоминает диснеевский мультфильм «Похождения императора», где правитель страны был превращен в ламу.

А пока главные герои заняты своими заботами, на Киев нападут немцы, то есть немецкие рыцари. Где при этом окажутся богатыри, пока не понятно.

Ответы юные зрители получат в кино, мультфильм стартует в прокате с 30 декабря 2021 года.

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