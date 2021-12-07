Зак Эфрон сходит с ума из-за «золотой лихорадки» в новом триллере

7 декабря в Сети появился трейлер австралийского фильма «Жажда золота» (Gold) с Заком Эфроном в главной роли.

Любопытно, что в этом триллере снялись всего три человека: кроме Эфрона («Спасатели Малибу», «Величайший шоумен», «Красивый, плохой, злой»), это актриса Сьюзи Портер и Энтони Хэйес, который по совместительству является режиссером и сценаристом картины.

По сюжету, два друга находят в пустыне огромный самородок золота, но не могут достать его из породы. Пока один отправился в город за необходимым оборудованием, второй остался охранять находку от других счастливчиков. Но дни идут — жара, дикие животные и отсутствие воды начинают сводить «сторожа» с ума. Изможденный, он уже не может понять, где реальность, а где его галлюцинации. В этот момент к нему приходит таинственная женщина, которая хочет забрать самородок себе.

Релиз фильма в российских кинотеатрах намечен на 3 февраля 2022 года.

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