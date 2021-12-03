«Не хотите — не ходите»: Нагиев пригласил зрителей на новый фильм «Бумеранг»

Вместе с Тимофеем Трибунцевым и другими известными актерами шоумен сыграл в отвязной комедии.

2 декабря в прокат вышел несколько раз перенесенный фильм «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым.

Главный секс-символ страны и ведущий шоу «Голос» иронично напомнил своим поклонникам в Instagram о премьере этой комедии

«Сходите, обесценьте свои эмоции. Я старался, и вы постарайтесь. Не хотите — не ходите», — написал Нагиев, поделившись трейлером.

Напомним, картину снял режиссер Петр Буслов, ранее подаривший зрителям два фильма «Бумер». В какой-то мере это продолжение его взглядов на российский криминал.

По сюжету, на дорогущий автомобиль современного крутого бизнесмена падает безработный, решивший свести счеты с жизнью. Машина разбита вдребезги, а вот несчастный остался жив. Предприниматель собирается стрясти с него стоимость иномарки, да только что возьмешь с нищего человека? Ответ на этот вопрос и придется найти главному герою. Со всей присущей ему смекалкой «нового русского».

В картине также снялись: Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Анна Уколова, Клим Шипенко, Антон Лапенко, Семен Слепаков и другие известные артисты.

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