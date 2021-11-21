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В новом фильме с Хлоей Грейс Морец зомби заменили на роботов

За главной героиней охотятся вышедшие из-под контроля людей киборги-слуги.

В новом фильме с Хлоей Грейс Морец зомби заменили на роботов
В новом фильме Хлоя Грейс Морец сыграла беременную. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма «Мать/Андроид».

Американский стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер нового фантастического фильма, трансляцию которого начнет 17 сентября. Картина называется «Мать/Андроид», в главной роли снялась 24-летняя Хлоя Грейс Морец («Пипец», «В объятиях лжи», «Том и Джерри»).

Вселенная фильма повторяет сюжет анимационного проекта «Аниматрица»: в недалеком будущем киборги-слуги восстали против своих хозяев-людей и начали истреблять население США. Во всем этом кошмаре беременная девушка и ее возлюбленный пытаются покинуть страну, скрываясь о рыщущих в поисках людей роботов.

Любопытно, что, если забыть об искусственном интеллекте, то трейлер сразу становится похож на типичный триллер про восставших мертвецов. И такой «зомби-апокалипсис» более вероятен для нашего мира, чем то, что показано в «Обители зла».

Добавим, что съемки прошли во время пандемии – осень 2020 года. Одним из продюсеров картины выступил Мэтт Ривз.

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