Дженнифер Лопес выходит замуж за случайного мужчину в новой комедии

18 ноября студия Universal Pictures выпустила трейлер нового фильма с Дженнифер Лопес в главной роли. Это романтическая комедия Marry Me («Выходи за меня»), в которой партнером певицы выступил Оуэн Уилсон.

Любопытно, что в этой картине Лопес играет практически саму себя. Ее героиня — певица, танцор и суперзвезда. У нее грядет свадьба с горячим красавчиком, но однажды перед концертом артистка узнает, что ее суженый изменил ей. В порыве чувств она заявляет, что выйдет замуж за случайного мужчину из зала. И этим счастливчиком оказывается разведенный учитель математики, который даже не поклонник — его дочь притащила на шоу.

Итак, для пиара паре нужно три месяца разыгрывать «спектакль», будто они и правда женятся. И за это время между ними действительно загорается искра любви. Но смогут ли мужчина и женщина из совершенно разных миров остаться вместе?

Добавим, что для этого фильма Лопес и колумбийский певец Малума (у которого тоже важная роль) написали несколько оригинальных песен.

Как и всякий дорогой ромком, картина выйдет ко Дню святого Валентина – в феврале 2022 года.

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