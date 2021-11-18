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Вышел трейлер фильма, в котором Ченнинг Татум строит отношения с собакой

Это режиссерский дебют известного актера.

Вышел трейлер фильма, в котором Ченнинг Татум строит отношения с собакой
Ченнинг Татум в фильме «Собака». Фото: стоп-кадр из фильма 2022 года.

17 ноября кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер фильма «Собака» (Dog) с Ченнингом Татумом в главной роли. Кстати, эта картина является режиссерским дебютом актера, хоть и в паре с другим постановщиком.

По сюжету бравый военный должен успеть на похороны своего боевого товарища, а заодно и отвести туда собаку Лулу, которую покойный тренировал, пока был жив. Однако изначально мужчина и животное не очень поладили в дороге. Их ждет долгое путешествие не только к месту назначения, но и навстречу друг к другу.

Получился трогательный роуд-муви, смешанный с семейной комедией.

Выход фильма в российских кинотеатрах запланирован на 17 февраля 2022 года.

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