Вышел трейлер фильма, в котором Ченнинг Татум строит отношения с собакой

17 ноября кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер фильма «Собака» (Dog) с Ченнингом Татумом в главной роли. Кстати, эта картина является режиссерским дебютом актера, хоть и в паре с другим постановщиком.
По сюжету бравый военный должен успеть на похороны своего боевого товарища, а заодно и отвести туда собаку Лулу, которую покойный тренировал, пока был жив. Однако изначально мужчина и животное не очень поладили в дороге. Их ждет долгое путешествие не только к месту назначения, но и навстречу друг к другу.
Получился трогательный роуд-муви, смешанный с семейной комедией.
Выход фильма в российских кинотеатрах запланирован на 17 февраля 2022 года.
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