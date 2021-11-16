Первый российский фильм о пандемии выйдет в кино в начале декабря

15 ноября в Сети появился трейлер художественного фильма «На близком расстоянии» с Ксенией Раппопорт в главной роли.

Создатели картины позиционируют ее, как первую, в которой сюжет разворачивается на фоне пандемии коронавируса. По сюжету, известная актриса, находясь на самоизоляции, находит у себя под дверью молодого курьера без сознания. Парень-мигрант родом из Средней Азии нес заказ и упал прямо у квартиры звезды. Рискуя заболеть, героиня оставляет юношу у себя дома, чтобы выходить его. И по неким личным мотивам рассказала об этом добром поступке прессе.

Получилась история о человеческой близости в период, когда всем было наказано изолироваться друг от друга.

Съемки фильма выдались со смелым экспериментом: в пару с 47-летней профессиональной актрисой Раппопорт режиссер Григорий Добрыгин поставил парня без актерского опыта Нурбола Кайратбека. Какая между ними получилась «химия», зрители увидят в кино со второго декабря.

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