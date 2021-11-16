Вышел трейлер второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

15 ноября компания Focus Features выпустила трейлер второго полнометражного фильма по популярному британскому сериалу «Аббатство Даунтон». Он получил подзаголовок «Новая эра» и дату выхода — 18 марта 2022 года.

Напомним, сам драматический сериал транслировался в 2010–2015 годах и растянулся на шесть сезонов. Это история об аристократическом семействе, в которой нет мужчины-наследника для передачи ему богатого поместья. Картина ярко изображает английскую аристократию начала XX века на стыке новых идей и традиционных ценностей, а также жизнь прислуги.

В 2019 году вышел полнометражный фильм, продолжающий сериал, о том, как поместье посетила королевская чета. «Аббатство Даунтон: Новая эра» — это его прямой сиквел. По сюжету аристократическое семейство узнает, что унаследовало шикарную виллу на юге Франции.

К своим ролям вернулись Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит и Имельда Стонтон.

В России релиз сиквела запланирован на 17 марта 2022 года.

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