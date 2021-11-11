2022-й, встречай: Ургант и Светлаков снялись в восьмых «Елках» к Новому году

Вы думали, что «Елки» закончились? Но Иван Ургант и Сергей Светлаков так не считают. 30 декабря выйдет уже восьмой фильм новогодней франшизы.

Подробностей сюжета авторы пока не раскрывают, но обещают более дерзкий юмор и актуальный контекст. Новые новеллы снимались в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах.

«События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых «Елках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», — говорит Сергей Светлаков. «В нашей стране вообще есть тяга к вечным ценностям – вроде Ленина в Мавзолее. «Елки» один раз уже закончились – и посмотрите, что случилось: пандемия, коронавирус. Поэтому продолжение проекта просто обязано было случиться», — добавляет Иван Ургант.

В проекте были заняты Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина и другие актеры.

«И в новой части мы постараемся вновь подарить зрителю веру в новогоднее чудо и вернуть поход в кино на «Елки» статус хорошей приметы», — отмечает главный режиссер проекта Антон Богданов.

Добавим, что «Елки-8» можно будет посмотреть сразу и на больших, и на малых экранах: его одновременно покажут в традиционном прокате и в онлайн-кинотеатре IVI. Так что у зрителей есть выбор, пойти в кино или насладиться премьерой дома.

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