Пир во время чумы: вышел трейлер черной комедии «Тихая ночь» с Кирой Найтли

10 ноября в Сети появился русский трейлер черной комедии «Тихая ночь» (Silent night), в которой снялись Кира Найтли, Мэттью Гуд, Лили-Роуз Депп и юная звезда фильма «Кролик Джоджо» Роман Гриффин Дэвис. Сценаристом и режиссером выступила мать последнего Камилла Гриффин.

Трейлер получился довольно необычным. Зрители видят счастливое семейство, которое собирает родственников и друзей на рождественский ужин. Все хорошо, но только герои картины постоянно говорят о надвигающейся смерти. Нечто опасное совсем скоро придет и убьет их всех. И с осознанием этой страшной вести люди пытаются праздновать воссоединение семьи.

Заинтригованы? Подробности можно будет узнать в кинотеатрах в начале зимы. Премьера фильма в России запланирована на 2 декабря.

больше по теме Кира Найтли сыграет отчаянную мать в новом фильме Актрису пригласили в научно-фантастическую драму о рождении детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.