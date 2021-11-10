«Неудержимые-4» и экранизация игры «Бордерлендс» выйдут в кино в августе 2022 года

Компания-прокатчик Megogo Distribution объявила о датах выхода киноновинок 2022 года.

Так, четвертая часть «Неудержимых» с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом и Меган Фокс запланирована на 4 августа следующего года. А экранизация компьютерной игры «Бордерлендс» — на 25 августа.

10 марта на экраны выйдет военный фильм «Двойная петля», а 14 апреля стоит ждать релиз триллера «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи.

Также некоторые картины, которые должны были выйти в конце текущего года, перенесены на весну 2022-го. Среди них:

мультфильм «Коати. Легенда джунглей» — с 11 ноября на 28 апреля;

мультфильм «Золушка и тайна волшебного камня» — с 18 ноября на 14 апреля;

комедийный шпионский фильм «Агент 117. Из Африки с любовью» — с 25 ноября на 31 марта;

фильм, вдохновленный жизнью Селин Дион, «Голос любви» — с 9 декабря на 3 февраля.

По материалам сайта «Бюллетень кинопрокатчика».

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