Прагматичная Москва или разгульный Белград: вышел фильм «Дунай» с Надеждой Лумповой

В онлайн-кинотеатре Kion стал доступен для просмотра дебютный фильм Любови Мульменко «Дунай». Главные роли в картине сыграли Надежда Лумпова и Ненад Васич.

По сюжету интровертная русская девушка едет в отпуск в Белград, где живут ну уж очень экстравертные и раскрепощенные сербы. Там у героини случает роман с местным парнем, и постепенно она погружается в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Впервые в жизни девушка принимает импульсивное решение: бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. Но позволит ли жесткая реальность так круто менять свою судьбу?

Премьера фильма состоялась на 32-м кинофестивале «Кинотавр». Это режиссерский дебют для Любови Мульменко, которая известна как сценарист таких проектов, как «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, «Комбинат «Надежда»» Наталии Мещаниновой, «Гипноз» Валерия Тодоровского, а также соавтор драмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.