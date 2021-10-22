Ограбление века в Лос-Анджелесе: вышел трейлер нового фильма Майкла Бэя «Скорая помощь»

21 октября компания Universal Pictures выпустила трейлер предстоящего фильма «Скорая помощь», который снял знаменитый режиссер Майкл Бэй («Армагеддон», «Перл-Харбор», «Трансформеры»).

Это драматический экшн-триллер, основанный на одноименно датском фильме. Главную роль сыграл неподражаемый Джейк Джилленхол.

По сюжету, один из героев не может покрыть счета на лечение своей жены и готов пойти на любую авантюру, чтобы достать деньги. На помощь ему приходит неродной брат-мошенник, который предлагает устроиться самое масштабное ограбление в Лос-Анджелесе. Однако план братьев идет коту под хвост, и, убегая от полиции, они угоняют машину скорой помощи, в которой находится умирающий коп и женщина-фельдшер.

больше по теме Netflix выпустит триллер про похищение девушки с Джейком Джилленхолом Герою придется расследовать запутанное дело, основываясь всего на одном телефонном звонке.

Погоня в стиле компьютерной игры GTA обещает быть захватывающей, особенно в тот момент, когда с каретой медиков почти на таран идут полицейские вертолеты.

В российских кинотеатрах фильм выйдет 17 февраля 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.