Светлана Немоляева и Анатолий Белый напомнят зрителям о важном

3 ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выйдет короткометражный фильм Александра Котта «ГОГОL-МОГОL». Премьера приурочена к международному Дню осведомленности о стрессе.

Режиссер предлагает зрителям задуматься о напряженном ритме современной жизни на примере истории встречи постоянно занятого взрослого сына со своей матерью. Главный герой наконец-то нашел время, чтобы пообедать с родительницей, он предполагал просто посидеть с ней в ресторане и вновь побежать по своим делам, но долгое отсутствие общения внезапно приводит его к мысли, что он совершенно разучился понимать главного человека в своей жизни.

«В наше время многие вещи перевернуты с ног на голову, и то, что мы считаем стрессом, уже норма, а спокойствие — наоборот, стресс, — говорит Александр Котт. — Для нашего героя главная проблема не в том, что он постоянно в рабочем загоне, и у него нет времени даже подумать о близких, для него стресс — это остановка в его жизненном забеге, встреча с близким, может быть, единственным человеком, который его по-настоящему любит, с мамой. Но именно мама помогает ему остановиться и выдохнуть».

Главные роли в картине исполнили Анатолий Белый и Светлана Немоляева. Поднятая в фильме проблема оказалась им не чужда.

«Я — сама мама, и сын у меня такой же, — поделилась актриса. — И мне понятна основная проблема наших героев — как можно чаще видеться. Но при всей любви и сына, и мамы это порой исчезает из поля зрения». «Это — такой подарок судьбы, поработать с легендой советского кино, культовые фильмы с участием которой пересмотрены сотни раз, — добавил актер, сыгравший сына. — Но это и ответственность, я дико волновался, как она будет себя вести, смогу ли я соответствовать в кадре».

Создатели картины надеются, что 20 минут, проведенные за просмотром этой ленты, напомнят зрителям о том, что по-настоящему важно: найти время для общения с близкими и вновь почувствовать внутреннее спокойствие.

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