Вышел трейлер фильма с Хэлли Берри в роли бойца MMA

Режиссерский дебют актрисы доберется до зрителей спустя два года после съемок.

14 октября Netflix выпустил трейлер фильма Bruised (в России становились на названии «Удары») — того самого, что стал режиссерским дебютом для оскароносной актрисы Хэлли Берри. 55-летняя звезда не только встала у руля проекта, но и сыграла в нем главную роль. Что вдвойне сложно, учитывая, что это история о женщине-бойце UFC.

По сюжету, главная героиня когда-то являлась звездой смешанных единоборств, но затем с позором ушла из спорта. Спустя годы ей предлагают поучаствовать в подпольном бою, чтобы привлечь внимание промоутера UFC и получить шанс на возвращение в лигу. Женщина принимает вызов, однако в этот же момент в ее жизнь возвращается юный сын, которого она когда-то бросила. И вот ей приходится найти себя заново — и как бойцу, и как матери.

Фильм был снят еще в конце 2019 года, но не сразу нашел дистрибьютора. В итоге его покажет онлайн-кинотеатр Netflix, премьера запланирована на 24 ноября.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.