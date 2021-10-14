Итан Хоук сыграл маньяка в маске в фильме про похищение детей

13 октября компания Universal Pictures выпустила русский трейлер триллера «Черный телефон», в котором Итан Хоук сыграл маньяка в маске.

По сюжету, серийный убийца похищает подростков и запирает их в комнате с черным телефоном. 13-летний мальчик, оказываясь в этой ловушке, узнает, что трубка может звонить, а в ней слышны голоса предыдущих жертв маньяка. Они расскажут ему, что им удалось узнать на пути к свободе. Возможно, именно этому пареньку суждено выбраться из кошмара, используя все знания умерших… А в это время полиция ищет юного героя. Стражам порядка помогает его подружка, которой вдруг стали видеться сны о том, что происходит с мальчиком.

Добавим, что основой для фильма послужил рассказ «Черный телефон», написанный сыном Стивена Кинга, работающим под псевдонимом Джо Хилла. Режиссером выступил Скотт Дерриксон («Восставший из ада — 5», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер», «Доктор Стрэндж»).

Съемки прошли в феврале-марте 2021 года. В российских кинотеатрах ужастик выйдет 27 января 2022-го.

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