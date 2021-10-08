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Целый год в российских кинотеатрах будут показывать концерты культовых рок-групп

Первым на очереди - шоу Linkin Park.

Целый год в российских кинотеатрах будут показывать концерты культовых рок-групп
Концерт Linkin Park. Фото: globallookpress.com

Поклонников рока зовут в кино! 14 октября более чем в 100 городах России стартует акция «Максимальный уик-энд»: три сотни кинотеатров в течение года будут показывать на больших экранах концерты культовых рок-групп.

В списке Rammstein, Metallica, U2, Muse и другие коллективы. Первым будет шоу Road to Revolution группы Linkin Park. В этой кинозаписи вокалист Честер Беннингтон еще жив и дарит зрителям море драйва. Зрителям обещают эффект присутствия и мегаватты звука.

Акция «Максимальный уик-энд» приурочена к 30-летию радиостанции Maximum. Полный список кинотеатров, участвующих в проекте, опубликован на ее сайте.

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Linkin ParkMetallicaMuseRammsteinU2кинотеатрыконцертырок-группа