Целый год в российских кинотеатрах будут показывать концерты культовых рок-групп

Поклонников рока зовут в кино! 14 октября более чем в 100 городах России стартует акция «Максимальный уик-энд»: три сотни кинотеатров в течение года будут показывать на больших экранах концерты культовых рок-групп.

В списке Rammstein, Metallica, U2, Muse и другие коллективы. Первым будет шоу Road to Revolution группы Linkin Park. В этой кинозаписи вокалист Честер Беннингтон еще жив и дарит зрителям море драйва. Зрителям обещают эффект присутствия и мегаватты звука.

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Акция «Максимальный уик-энд» приурочена к 30-летию радиостанции Maximum. Полный список кинотеатров, участвующих в проекте, опубликован на ее сайте.

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