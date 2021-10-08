Нина Добрев полетела на другой конец страны к парню с сайта знакомств в новом фильме

7 октября онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер нового рождественского ромкома «Неуловимый аромат любви» (Love Hard) с Ниной Добрев в главной роли.

Сюжет расскажет о девушке, которая пытается построить личную жизнь через сайт знакомств. После ряда неудач ей попадается отличный парень, ну прямо голливудский красавчик, но есть одна проблема — он живет на другом конце Америки. Решая сделать кавалеру сюрприз, героиня без предупреждения летит к нему на рождественский уикенд, но, добравшись до места, узнает, что ее возлюбленный — невзрачный азиат, использовавший фотографии другого парня.

Однако не все еще потеряно. Тот самый красавчик является другом детства обманщика, и провинившийся юноша готов свести девушку с ее мечтой. Это, конечно же, выльется в ряд неловких моментов, но на что только не пойдешь ради любви.

Премьера картины на Netflix состоится 5 ноября.

Напомним, 32-летняя Нина Добрев снялась в фильмах «Три икса: Мировое господство» и «Коматозники», но наибольшую популярность ей принес сериал «Дневники вампира».

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