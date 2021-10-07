Новый фильм из серии «Паранормальное явление» не будет продолжением предыдущих

6 октября в Сети появился трейлер нового фильма ужасов франшизы «Паранормальное явление». Картина является уже седьмой по счету, но она не будет продолжением предыдущих частей, а перезапустит серию о жутких призраках. Лента называется Paranormal activity: Next of kin («Ближайший родственник»).

По сюжету, девушка ищет информацию о своей матери и приезжает с другом в глухую деревню, где живет маленькая религиозная община. Местные жители кажутся добрыми, но странностей у них хоть отбавляй. А ночью начинается настоящий кошмар.

Согласно общему духу франшизы, часть ленты создана в стиле документальной съемки, когда главные герои пытаются запечатлеть на камеру ужасы, которые с ними происходят.

больше по теме Страшные истории оживут в кино 4 ноября В прокат выйдет фильм про загнанных в угол писателей хоррора.

Сценарий написал Кристофер Лэндон, работавший над многими частями «Паранормального явления», а также над картинами «Счастливого дня смерти» и «Дичь». Режиссером выступил Уильям Юбэнк, ранее снявший триллер «Под водой» с Кристен Стюарт.

Фильм выйдет на потоковом сервисе Paramount+ к Хеллоуину — 29 октября. В российских кинотеатрах он появится гораздо позже — 3 марта 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.