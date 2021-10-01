Леа Сейду стала суперзвездой в новом фильме

Этой осенью, кроме долгожданной премьеры «Не время умирать», актриса Леа Сейду появится в еще одном фильме. Компания-прокатчик Exponenta Film выпустила русский трейлер французской драмы «Суперзвезда» (France), который выйдет в российских кинотеатрах 7 октября.

В центре сюжета — смелая и циничная тележурналистка Франс де Мер, которая ездит по самым горячим точкам планеты, блистает на светских вечеринках и даже может нахамить президенту на пресс-конференции. Но внезапно одна ошибка меняет ее бурную жизнь.

Быстрая слава дает жесткую пощечину героине, и из звезды она моментально превращается в «корову дизлайков». Журналистка и рада бы опустить руки, но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей. Так что независимо от желания Франс придется возвращать свою прежнюю жизнь.

Добавим, что актриса также Леа Сейду появится в фильме «Французский вестник», выход в кино которого ожидается 11 ноября, и в картине «История моей жены», чей релиз намечен на февраль 2022 года.

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