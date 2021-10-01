Стало известно, когда фильм «Море волнуется раз» с Ольгой Бодровой выйдет в кино

1 октября компания-прокатчик Planeta Inform опубликовала трейлер нового фильма «Море волнуется раз» и объявила дату его выхода в российских кинотеатрах.

Напомним, эта картина победила на фестивале «Кинотавр» 2021 года. Главную роль в ней исполнила дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга. Это первый раз, когда девушка сыграла основного персонажа фильма. Вместе с ней в проекте задействованы молодой актер Валерий Степанов, а также Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

По сюжету, молодая влюбленная пара прячутся от всех в старом домике посреди леса. Однако эту идиллию постоянно нарушают ночные кошмары девушки — ей снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. Взрослые мужчина и женщина очень похожи на скрывающуюся от посторонних глаз молодежь. Глядя на них, главные герои получают шанс разобраться в собственных чувствах.

«Море волнуется раз» выходит в прокат с 4 ноября.

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