Шпионский фильм Гая Ричи и Джейсона Стейтема сменил название и получил дату выхода

В начале 2022 года ждем в кинотеатрах триллер «Операция «Фортуна».

Новый совместный фильм режиссера Гая Ричи и актера Джейсона Стейтема поменял название. Ранее планировалось, что шпионский триллер выйдет в кино под заголовком «Пять глаз» (Five Eyes), но теперь он будет называться «Операция «Фортуна» (Operation Fortune).

Об этом 28 сентября сообщил официальный Twitter-аккаунт фильма. В том же посте указана дата релиза картины. В Америке она выйдет в прокат 21 января 2021 года. В российских кинотеатрах ожидается на неделю позже — 27 числа.

Стейтем сыграл бравого агента МИ-6, которому дали задание остановить продажу смертоносного оружия нового поколения. Вместе с ним в картине задействованы блистательный Хью Грант, а также Обри Плаза и Джош Хартнетт.

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Напомним, ранее Гай Ричи выпустил такие фильмы со Стейтемом, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Гнев человеческий».

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