Netflix выпустит фильм про крутых ковбоев с Идрисом Эльбой

28 сентября онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русский трейлер вестерна «Тем больнее падать» с Идрисом Эльбой в главной роли. В картине также снялись Зази Битц, Реджина Кинг и новая звезда Marvel Джонатан Мэйджорс.

Создатели фильма явно не хотели выпускать классический вестерн и соединили тематику дикого запада со стилистикой гангстеров. По сюжету, молодой и дерзкий ковбой узнает, что убийца его отца сбежал из тюрьму. Герой собирается отомстить, вот только его цель — поистине легендарный разбойник. Кстати, все персонажи реально существовали в американской истории.

Мировая премьера фильма состоится 6 октября на кинофестивале в Лондоне, а 3 ноября картина выйдет на Netflix. Добавим, что одним из продюсеров проекта является рэпер Jay-Z.

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