Хабенский против Янковского: вышел трейлер фильма «Чемпион мира»

Картина расскажет о самом значимом шахматном поединке в истории.

15 сентября компания Central Partnership выпустила первый трейлер спортивной драмы «Чемпион мира», посвященной легендарной шахматной партии между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Первого сыграл Иван Янковский, а второго — Константин Хабенский.

Показанный в фильме поединок проходил в 1978 году на Филлипинах и носил политический характер. Дело в том, что за два года до этого Корчной бежал из СССР и попросил политического убежища в Голландии. И вот он бросил вызов действующему чемпиону мира Карпову. Современники воспринимали этот матч как противостояние Советского Союза и Запада. Его до сих пор считают самым значимым событием в истории шахмат.

Режиссером фильма выступил создатель «Бригады» Алексей Сидоров. В актерском составе также значатся Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков, Александр Филиппенко, Виктор Добронравов, Диана Пожарская и Анатолий Кот.

«Чемпион мира» выйдет в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

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