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Страшные истории оживут в кино 4 ноября

В прокат выйдет фильм про загнанных в угол писателей хоррора.

Страшные истории оживут в кино 4 ноября
«Страшные истории для рассказа незнакомцам». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2021 года.

4 ноября в кинотеатрах выйдет фильм ужасов «Страшные истории для рассказа незнакомцам». Об этом сообщила компания-прокатчик «Экспонента», представив русский трейлер хоррора.

По сюжету группа из пяти незнакомых друг с другом писателей собралась в закрытом клубе, чтобы поделиться своими новыми сюжетами в жанре ужасов. Однако авторы очень быстро поняли, что место их тайной сходки оживляет кошмарные истории, которые они рассказывают. Чтобы остаться в живых, выдумщикам придется на ходу меня сюжет своих рассказов.

Картина не может похвастаться громкими актерскими именами, но нагнать жути на зрителя способна вполне.

Напомним, что конец октября и начало ноября — это лакомый кусочек для релиза фильмов ужасов из-за расположенного на рубеже месяцев мистического западного праздника Хеллоуин.

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