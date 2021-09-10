Михаил Галустян в роли Дракулы до ужаса рассмешит зрителей под Хеллоуин

К Хеллоуину в кинотеатрах появится и российский ужастик. Ужасно смешной.

10 сентября компания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Дракулов» с Михаилом Галустяном в роли графа-вампира. Сюжет картины повторит культовый роман Брэма Стокера, но с некоторыми оговорками на современность и юмор.

Мрачный граф Дракулов пригласит в свое имение молодого человека и проявит недвусмысленный интерес к его невесте. Гостю он предложит развлечься со своими вампиршами, а сам отправится за кровью чистой сердцем благовоспитанной девушки.

Комедию сняли те же люди, что подарили зрителям «Полицейского с Рублевки». Кроме Галустяна, на экране появятся Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Мария Лисовая, Дмитрий Блохин, Роман Попов и Иван Агапов.

Трейлер сообщает, что фильм выйдет в кинотеатрах 21 октября.

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