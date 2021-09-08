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Взросление, музыка и боль: в сентябре выйдут 10 короткометражек о проблемах подростков

Проект под названием «Шестнадцать +» покажет онлайн-кинотеатр Kion.

Взросление, музыка и боль: в сентябре выйдут 10 короткометражек о проблемах подростков
Одна из драм альманаха «Шестнадцать +». Фото: онлайн-кинотеатр Kion.

21 сентября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера музыкального киноальманаха «Шестнадцать +». Это будет сборник из десяти коротких драм и мелодрам, авторы которых расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления.

Первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела, конфликты с родителями, попытки доказать свою значимость, дружба, одиночество, наркотики, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире. Этим проблемам посвящены данные короткометражки, а основой для них стали популярные у молодежи песни:

  • Sirotkin — «Бейся, сердце»;
  • OQJAV — «Взрослые»;
  • Mary Gu — «Косички»;
  • RSAC — «Поезда»;
  • Даня Милохин  — «Выдыхаю боль»;
  • Дора — «Втюрилась»;
  • Дана Соколова — «Только вперед»;
  • Аигел  — «Снег»;
  • Лилу45 — «Выпей меня до дна»;
  • Zoloto — «Улицы ждали».
«Шестнадцать +»
Постер проекта «Шестнадцать +». Фото: онлайн-кинотеатр Kion.

«Представьте, что за каждым хитом стояла бы чья-то реальная история, мы попытались пофантазировать и эту историю рассказать. Это не музыкальный клип, это полноценное кино, в котором звучит песня, послужившая триггером истории, — говорит креативный продюсер проекта Наталья Исакова. — Мы уверены, что взросление — это период, который интересен не только молодым людям, но и зрителям 30+, которым важно вспомнить свою юность и еще раз заново пережить чувства, которые больше не повторятся. Или узнать, как это происходит сегодня с их детьми».

В проекте снялись ведущие российские актеры театра и кино: Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербин, Григорий Верник и другие.

Добавим, что одна из новелл альманаха — «Хейт», снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, — вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр».

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