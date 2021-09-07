«Кошмар на улице Вязов» вернется в кино к Хеллоуину

Как обычно, на Хеллоуин расписание кинотеатров наполняется западными ужастиками разных сортов. Голливуд ежегодно клепает хорроры один за другим, но не стоит забывать о бессмертной классике. В этом году, например, к 31 октября в ряде российских кинозалов покажут культовый фильм «Кошмар на улице Вязов» 1984 года.

Подарок фанатам Фредди Крюгера приготовила компания «Иноекино». Она снова запустит легендарный хоррор в прокат с 28 октября. Киносеансы пройдут на английской языке с русскими субтитрами, чтобы зрители могли полностью погрузиться в атмосферу оригинального фильма. Правда, точный список городов, где «Кошмар на улице Вязов» покажут на большом экране, пока неизвестен — он будет представлен ближе к дате релиза.

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Напомним, фильм режиссера Уэса Крэйвена 1984 года держит зрителей в напряжении, размывая границы реальности и сна, где обитает маньяк-мститель Фредди Крюгер. Убийца охотится на подростков через их сновидения, и лишь одной девушке удается понять, как можно изгнать злодея. Кстати, в этом же фильме на заре своей карьеры сыграл Джонни Депп.

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