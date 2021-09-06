Криминальная комедия «Афера по-голливудски» станет доступна онлайн

9 сентября в онлайн-кинотеатре Kion состоится эксклюзивная цифровая премьера фильма «Афера по-голливудски» с Робертом Де Ниро, Томми Ли Джонсом и Морганом Фриманом в главных ролях.

По сюжету, один голливудский продюсер задолжал деньги мафии и придумал «шикарный» способ, как быстро обогатиться. Он решает начать съемки нового фильма, убить главную звезду с посредством несчастного случая и срубить денег по страховке.

В качестве жертвы главный герой находит стареющую звезду вестернов, который коротает пенсию за бутылкой виски и игрой в русскую рулетку. А чтобы актер поскорее трагически расстался с жизнью, продюсер наполняет кино взрывами и опасными трюками.

Фильм вышел в российский прокат в ноябре 2020 года. Теперь у зрителей появится возможность посмотреть его в цифровом формате в себя дома.

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