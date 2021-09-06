В октябре в кино выйдет остроумный фильм о том, как достать соседа

7 октября в российских кинотеатрах выйдет немецкая драмеди «По соседству». Ее режиссером и исполнителем главной роли стал актер Даниэль Брюль, широко известный по роли злодея в блокбастере Marvel «Первый мститель: Противостояние». Также он знаменит по фильмам «Сальвадор» (2006), «Бесславные ублюдки» (2009), «Гонка» (2012) и «Алиенист» (2018). Став достаточно известным артистом, Брюль решил попробовать себя в качестве постановщика, и вот на экраны выходит его режиссерский дебют.

Есть некая ирония в том, что Даниэль сыграл в картине практически самого себя. Его герой — знаменитый актер, живущий в элитном районе Берлина. Как-то на пике своего карьеры он заходит в бар недалеко от дома и встречает там взрослого мужчину, который стремиться всяческими способами вывести звезду из себя. Незнакомец оказывается соседом артиста, имеющим большой зуб на главного героя. Ведь пока один живет «как сыр в масле», другой является неудачником и дико завидует своему соседу.

Фильм получил положительные отзывы критиков на Берлинском кинофестивале, и теперь с ним смогут познакомиться и российские зрители.

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