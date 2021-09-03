Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон подрались с ОМОНом в новом фильме Netflix

2 сентября стриминговый сервис Netflix выпустил тизер одного из своих самых дорогостоящих фильмов — «Красного уведомления» (Red Notice). Картина стоила медиагиганту 130 миллионов долларов, и ролик дает понять, куда ушли эти деньги: на красочные локации, постановку боевых сцен и актерский состав. Главные роли в боевике сыграли Дуэйн Скала Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

По сюжету легендарный оперативник ФБР (Джонсон) получает задание красного, то есть, высшего приоритета — поймать самого успешного в мире вора произведений искусства по прозвищу Епископ (Гадот). Для этого ему приходится взять себе в напарники другого талантливого вора и мошенника (Рейнольдс) и на некоторое время стать с ним командой. Приключения перенесут колоритную парочку из знаменитых музеев Европы в холодную русскую тюрьму, потом в джунгли и вообще помотают по свету.

Иронично, что в «Чудо-женщине» Гадот играла искусствоведа, защищающего мировое наследие, а здесь выступает в роли грабителя музеев. Впрочем, драться актрисе пришлось не меньше, чем в супергеройском фильме.

«Красное уведомление» выйдет на Netflix 12 ноября.

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