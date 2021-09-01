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Завоевавший Гран-при Каннского фестиваля фильм «Купе номер шесть» покажут в кино в октябре

В картине блистает актер Юрий Борисов.

Завоевавший Гран-при Каннского фестиваля фильм «Купе номер шесть» покажут в кино в октябре
Юрий Борисов в фильме «Купе номер шесть». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2021 года.

28 октября в российских кинотеатрах состоится премьера фильма «Купе номер шесть», который получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Это картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. В главных ролях снялись финская актриса Сейди Хаарла и российский актер Юрий Борисов. Также в проекте была занята Юлия Ауг.

Фильм снят по роману финской писательницы Росы Ликсом. Главная героиня — финская студентка, которая едет поездом «Москва — Мурманск», чтобы сбежать от своей любви. В купе ее соседом оказывается неотесанный и постоянно пьяный русский шахтер. «Попутчик мечты», не иначе. Но проведя с ним время в замкнутом пространстве, девушка начинает понимать, что он — гораздо более сложная натура, чем кажется на первый взгляд. Только в компании с этим грубым мужланом героиня ощутила, насколько она одинока по жизни.

1 сентября компания Sony Pictures опубликовала трейлер картины.

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