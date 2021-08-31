В финальном трейлере «Не время умирать» показали множество новых кадров из фильма

31 августа в Сети появился финальный трейлер 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». Казалось бы, за почти два года анонсов выхода картины ее должны были уже показать чуть ли не всю. Но для этого ролика создатели приберегли множество сцен, которых еще не было в предыдущих трейлерах. Зрителям представили новые пейзажи, боевые сцены и диалоги персонажей.

Напомним, что выход боевика должен был состояться еще в конце 2019 года, но сначала из-за ухода режиссера, а потом из-за пандемии релиз неоднократно переносили. Будем надеяться, что окончательная дата для российских кинотеатров — 30 сентября 2021-го — действительно будет окончательной. Кстати, в Америке, судя по трейлеру, премьера состоится на неделю позже — 8 октября.

Это последний фильм про агента 007 для Дэниела Крейга. В картине также снялись Рами Малек, Леа Сейду, Наоми Харрис, Рэйф Файнс, Лашана Линч, Кристоф Вальц, Ана де Армас и другие звезды. По сюжету, Джеймс Бонд уже отошел от дел, но угроза нового злодея возвращает его в игру, хотя как агента в МИ-6 его его уже давно заменили на женщину.

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