Netflix выпустит триллер про похищение девушки с Джейком Джилленхолом

29 августа потоковый сервис Netflix представил тизер нового фильма, который выпустит в стрим 1 октября. Это будет триллер «Виновный» (The Guilty) с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Картина является американским ремейком одноименного датского фильма 2017 года. По сюжету бывший детектив полиции, а ныне простой диспетчер службы спасения принимает звонок от похищенной девушки, но та не успевает подробно рассказать о своем местоположении. Используя полученные обрывки информации, главный герой самостоятельно отравляется на поиски жертвы преступления.

Тизер показывает нам фразы из того самого телефонного звонка, из которых складывается лицо Джилленхола. В картине также снялись Итан Хоук, Питер Сарсгаард и Пол Дано. Главную женскую роль исполнила актрисы и модель Райли Кио.

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