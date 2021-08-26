«Калинка-малинка» по-голливудски: вышел новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»

26 августа студия 20th Century выпустила новый трейлер предстоящего фильма «King’s Man: Начало», который вполне можно назвать русским. Мало того, что большая честь событий ролика происходит в царской России, так еще и саундтреком является «Калинка» Ивана Ларионова. Одним из врагов героев картины выступит священник Григорий Распутин, который в трейлере показан распутником, сквернословом и мастером боевых искусств.

Напомним, данный фильм является историческим приквелом кинокомиксов «Kingsman: Секретная служба» (2014) и «Kingsman: Золотое кольцо» (2017). Он расскажет о том, как в начале двадцатого века действовала вымышленная шпионская организация Kingsman, маскирующаяся под элитное английское ателье. По сюжету, ее агенты пытаются остановить злодеев, которым выгодна Первая мировая война. Внушительная часть фильма пройдет в России — еще одна возможность посмотреть, как в Голливуде видят историю нашей страны.

Главные роли исполнили молодой британский актер Харрис Дикинсон и его всемирно известный коллега Рэйф Файнс. Также в картине снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Том Холландер, Стэнли Туччи, Оскар Айзек и Даниэль Брюль.

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Фильм должен был выйти в кино еще в марте 2021 года, но его релиз несколько раз откладывали. В итоге дата премьеры остановилась на 22 декабря для западных стран и 13 января следующего года для России.

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