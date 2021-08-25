В кинотеатрах выйдет фильм, который называют новой «Ведьмой из Блэр»

25 августа компания «Экспонента» опубликовала русский трейлер фильма ужасов «Лес призраков: Сатор». Эта картина увидела свет еще в 2019 году, но до российских кинотеатров доберется только 30 сентября 2021-го. В прессе ее называют новой «Ведьмой из Блэр», поэтому как это не просто мистический хоррор, а арт-хоррор, то есть, создатели ужастика решили напугать зрителей нестандартными приемами.

Главный герой — отшельник, поселившийся в лесу, который по легенде принадлежит ведьме. В арсенале мужчины есть ружье и камеры видеонаблюдения, но спасет ли это его, когда колдунья пошлет по его душу могучего злого духа?

Добавим, что режиссер и автор сценария картины Джордан Грэм работал над этим проектом почти семь лет. Он сам построил хижину, в которой происходит действие фильма, и снял в одной из ролей собственную бабушку.

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