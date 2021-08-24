Привет старым злодеям: вышел трейлер третьей части «Человека-паука» от Marvel

В Сети появился полноценный трейлер третьей части Человека-паука от Marvel с Томом Холландом в главной роли и подзаголовком «Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home). Ролик раскрыл сразу множество деталей сюжета.

После вторжения Таноса наш старый знакомый Питер Паркер пытается вести обычную жизнь Человека-паука в Нью-Йорке, как вдруг журналисты объявляют ему войну. Молодого супергероя клеймят врагом общества, хотя его лучший друг и девушка не отворачиваются от него. И, тем не менее, личность Паучка раскрыта, и его обвиняют в убийстве супергероя Мистерио из второй части. От безысходности Питер идет к главному магу киновселенной Marvel доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), и тот читает для парня некое запрещенное заклинание, меняющее реальность. Очевидно, от этого станет только хуже, так как в конце трейлера есть намеки на появление Зеленого гоблина, Электро, а в финале ролика так вообще собственной персоной предстает Доктор Осьминог (Альфред Молина). Эти злодеи пришли из фильмов о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. Не остается сомнений, что в этой картине Marvel сведет вместе все три версии супергероя. Добро пожаловать в мультивселенную Marvel.

В третьей части также снялись Зендая, Джон Фавро, Джейми Фокс и Уильям Дефо. Не исключено появление на экране Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Трейлер сообщает, что американских кинотеатрах премьера фильма состоится под Рождество — 17 декабря. В России релиз стоит ждать на день раньше.

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