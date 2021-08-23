Вышел трейлер фильма «Небо» — о подвиге российских летчиков в Сирии

23 августа компания Central Partnership опубликовала в Сети трейлер нового фильма «Небо», который выйдет в российских кинотеатрах 7 октября. Это картина о современных героях, основанная на реальных событиях.

Она расскажет о том, как в 2015 году во время боевого вылета российский самолет был сбит турецким истребителем. Летчики успели катапультироваться, но только одному из них суждено было вернуться домой живым, второго террористы расстреляли в воздухе. Это событие освещали все мировые СМИ, за ходом спасательной операции следила вся Россия. Фильм не просто покажет события, которые уже стали историей, с документальной точностью — зрители увидят два разных характера, двоих отважных мужчин, которым судьба уготовила тяжелое испытание. С одной стороны, новая лента посвящена конкретному подвигу, с другой — это дань всем защитникам Отечества.

Добавим, что это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии. Он был снят при поддержке Министерства обороны России, на реальных военных аэродромах. В основу легла история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина. Героям изменили фамилии, но оставили имена. Спасшийся военный выступил главным консультантом на съемочной площадке.

«Наши герои – люди, которые просто тихо, скромно, без пафоса делают свою работу, выполняют свой долг, — говорит актер Иван Батарев. — Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой. И сам Костя – замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись. Его участие в процессе нас, безусловно, подпитывало, давало больше энергии и повышало градус ответственности. Хотелось сделать еще более достойную и хорошую работу!» «Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съемках – это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он, — отметил актер Игорь Петренко. — С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача».

В картине также снялись Мария Миронова, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и другие актеры.

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